L'ultimo Spezia-Atalanta un anno prima che l'Italia entrasse in guerra

La Spezia - Spezia-Atalanta torna a giocarsi in un campionato italiano dopo 81 anni. I precedenti, 6 in Liguria e 6 a Bergamo, sono stati finora tutti a livello di serie B. Il 23 aprile 1939, poche settimane prima che Mussolini firmasse il Patto d'Acciaio con Hitler, l'ultima sfida, giocata al "Picco" si chiuse sullo 0-0. Sicuramente storico è il primo incrocio fra le due squadre, che coincide con la prima giornata assoluta nella storia del campionato di serie B: era il 6 ottobre 1929, che è, curiosamente per entrambe le compagini, la prima partita nell'era del girone unico. Anche quel giorno si giocò all'ombra del Parodi e finì con il classico risultato ad occhiali. Le formazioni di quella storica partita erano le seguenti: lo Spezia si schierò con Costa, Meoni, Farina, Tacchinardi, Santillo II, De Barbieri, Papini, Andrei, Rimoldi, Pantani e Cappelli. L'Atalanta rispose invece con Ceresoli, Perduca, Cornolti III, Casati, Varasi, Volta, Comolti II, Panzeri, Buschi, Simonetti, Galimberti.