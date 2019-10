L'ultima volta con la Juve Stabia: Caserta in campo e Orsic in panca

La Spezia - Mislav Orsic se la vide tutta la panchina l'ultima volta che la Juve Stabia giocò al Picco. Stasera, da rivelazione di questo inizio di Champions League, giocherà sul campo dello Shakhtar con la Dinamo Zagabria, ma in quel primo febbraio del 2014 era ancora un giocatore tutto da fare. E ce n'erano tanti come lui, che poi si sarebbero rivelati elementi per palcoscenici maggiori della serie B: Falco, Di Carmine, Magnusson, Schiattarella... c'era anche Fabio Caserta ma faceva il calciatore. Finì 1-1 con la prima marcatura cadetta di Falcio su punizione e un rigore di Nicola Ferrari. Devis Mangia mandò in campo Leali, Madonna, Bianchetti, Magnusson, Migliore, Seymour, Sammarco (24'st Bellomo), Schiattarella, Rivas (34'st Ciurria), Catellani (8'st Giannetti) e Ferrari.

Non è partita di grande tradizione quella che si ripropone sabato prossimo. In effetti al Picco il precedente è ancora solo uno oltre al già menzionato. La stagione precedente finì 2-3 con rete beffarda di Dicuonzo a due minuti dalla fine. Prima c'era stata una rincorsa: rete di Danilevicius e pareggio di Sansovini, poi ancora Danilevicius e Antenucci. Questo fino a cinque dalla fine.