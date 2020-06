L'ultima tripletta in campionato l'aveva segnata Catellani

La Spezia - In un certo qual modo il Veneto porta bene agli attaccanti aquilotti. Prima di quella di ieri sera siglata da Andrej Galabinov al Bentegodi di Verona, era stato Andrea Catellani l'ultimo a completare un hattrick in campionato con la maglia delle Aquile. Era il 28 aprile del 2015, si giocava al Tombolato di Cittadella e le coincidenze non sono solo geografiche. Anche allora finì 1-3 per gli aquilotti e anche allora la vittoria arrivò in rimonta. Gol iniziale di Kupisz e poi, anche allora, tre reti nel secondo tra cui una su calcio di rigore. Catellani si portò a casa il pallone e a fine anno anche il titolo di capocannoniere della cadetteria.