L'osso duro Novese per l'esordio in campionato dello Spezia femminile

La Spezia - Inizia il campionato Nazionale di Serie C Interregionale e le aquilotte della ASD Spezia Calcio Femminile iniziano le loro fatiche ospitando al Comunale Rino Colombo di Beverino la quotata Novese. il via alle 14,30 con la direzione del signor Michele Cirio della sezione di Savona. Grande attesa ed entusiasmo per le ragazze di mister Morbioni che intendono onorare al meglio il campionato e lo faranno subito contro una delle favorite per la vittoria finale. Si auspica un bel pubblico considerando la novità del calcio Femminile per la Valdivara e il fatto che i campionati maggiori siano fermi per gli impegni delle Nazionali. Le insidie di questo campionato novità sono molte, compresa la non semplice trasferta di domenica prossima a Caprera, poi ci sono 5 squadre della cinta Torinese con Pinerolo tra le favorite e due in Lombardia, a Gallarate e Milano con il Meda. Tutte a disposizione le atlete e quindi per il mister solo l' imbarazzo della scelta. Le convocate: portieri Montefiori e Rossi C, difensori: Rollero, Nellini, Serban, Chilosi, Trenti, Tognarelli e Lehmann, Centrocampisti: Gasperini, Bernardi, Bengasi, Repetto e Pascotto, Attaccanti : Basso, Rossi J, Battolla, Rocca e Di Lupo