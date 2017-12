L´oblio di Valentini, in tribuna a Oviedo e prossimo alla cessione

La Spezia - Due mesi ai margini della squadra, con un minuto di presenza e lo smacco della non convocazione nelle ultime tre partite. Per Nahuel Valentini l'esperienza in Spagna all'Oviedo è amara oltre ogni previsione. L'ex amatissimo difensore dello Spezia non ha trovato spazio nella squadra di Anquela, in piena corsa per la promozione nella Liga, in cui si è trasferito in estate dopo la scadenza del suo contratto con Via Melara. La sua cessione a gennaio è cosa certa, forse ancora nella Segunda spagnola anche se alcuni quotidiani iberici accennano a un possibile ritorno in Argentina, al Rosario Central che l'ha lanciato. Ipotesi più che remota un ritorno allo Spezia: un po' perché il suo ingaggio è raddoppiato all'Oviedo (ma Valentini ha già rinunciato ai soldi messicani pur di giocare con la maglia bianca in passato), ma soprattutto perché in difesa c'è tanta abbondanza in questo momento. Il suo contratto con gli asturiani scade nel 2019.