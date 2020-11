L'intuizione Estevez: "Completo e con quell'aggressività argentina"

La Spezia - Titolare nelle ultime tre partite in serie A, tra gli stranieri acquistati nell'ultimo mercato Nahuel Estevez è sicuramente il primo ad essersi ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. "E' un giocatore abbastanza completo, dinamico, tecnico, calcia bene ed è anche veloce - analizza Mauro Meluso che lo ha pescato all'Estudiantes in Argentina -. Uno molto applicato, poi ha quest'atteggiamento particolarmente aggressivo, tipico degli argentini. Lo abbiamo seguito parecchio per almeno un anno, da subito ci era sembrato un elemento interessante".

Lo Spezia ha l'obbligo di riscattarlo nel momento in cui il centrocampista toccasse le 26-27 presenze circa. Operazione in totale da circa 2 milioni di euro che ora non sembrano una cifra esagerata per il 24enne. "E' stato molto comprensivo Juan Sebastian Veron (presidente dell'Estudiantes, ndr), ha capito che doveva dargli una chance. Non hanno esagerato con le richieste". E così Estevez si gioca la prima occasione - e forse unica vista l'età - di ritagliarsi uno spazio nel calcio europeo.