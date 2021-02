L'infortunio di capitan Terzi accelera il recupero di Capradossi

La Spezia - Adesso tutto sta nel trovare la forma, magari giocando anche qualche scampolo di partita. Certo la serie A per lo Spezia non è quel tipo di categoria che metta di fronte tante partite "in cassaforte". A parte la vittoria di Benevento, tutti gli altri successi in campionato sono stati sudati fino all'ultimo minuto per gli aquilotti. Ma ci sarà comunque per Elio Capradossi di ritrovare un inserimento graduale nel gruppo. Il difensore romano ha assaggiato convocazione (e tribuna) a Sassuolo, sabato invece potrebbe tornare in panchina.

Complice l'infortunio di Claudio Terzi, che potrebbe svolgere gli esami medici nelle prossime ore, Italiano si trova a riportare nel giro quello che fino all'anno scorso era considerato il sicuro futuro leader del reparto. Fino ad oggi il tecnico ha sempre portato quattro centrali con sé ogni volta che ha potuto. Vista l'assenza quasi certa per sabato del capitano, Capradossi dunque potrebbe riaffacciarsi a bordo campo contro il Milan.