L’importanza di essere Bidaoui: “Io gioco così con ogni tecnico”

La Spezia - “Sì mi sento al cento per cento finalmente”. E di dubbi ce n’erano pochi su Soufiane Bidaoui, che ha scardinato la difesa della Juve Stabia, ha portato lo Spezia in vantaggio ed è stato una minaccia costante per gli ospiti. “Avevamo bisogno di vincere, venivamo da un periodo difficile. In casa abbiamo proposto la stessa mentalità di Pescara e ora cerchiamo continuità. Empoli e Chievo sono avversarie attrezzate, ma per noi ogni partita è come giocare con la prima in classifica. Vincere aiuta ad uscire dai momenti bui. Lo spogliatoio non si è accontentato di aver fatto una vittoria a Pescara, siamo scesi in campo con la stessa mentalità. Gudjohnsen sta crescendo molto, anche in allenamento. Io? Io gioco sempre allo steso modo, non cambia nulla per me da Marino a Italiano”.