La Spezia - Giovanni Stroppa sfida per la sesta volta in partite ufficiali, da allenatore, lo Spezia: nei cinque precedenti il bilancio è di una vittoria dell’attuale tecnico del Crotone e 4 dei liguri (3 su 3 al “Picco”), che hanno sempre segnato nei 450’ presi in

esame, 8 gol totali. Stroppa è un ex della partita, avendo allenato la squadra ligure dal luglio al dicembre 2013: per lui

8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 21 panchine ufficiali.