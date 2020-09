L'ex internazionale Luca Maggiani dirigente addetto all'arbitro

La Spezia - Nuova mossa in ottica serie A per lo Spezia Calcio. A pochi giorni dal via del campionato, Luca Maggiani è stato nominato dal club come dirigente addetto all'arbitro per la stagione a venire. Via Melara vuole mettere a frutto la grande esperienza nel settore dell'ex assistente internazionale spezzino. Per oltre una dozzina di anni associato alla CAN A, ha diretto 227 partite in massima serie (tuttora il record assoluto) fino al ritiro nel 2013 a 45 anni per limiti d'età. In carriera vanta anche due finali di Coppa Italia e altrettante di Supercoppa Italiana, oltre ad aver frequentato i più importanti stadi d'Europa nelle Coppe Europee, dall'Old Trafford di Manchester al Bernabeu di Madrid.

Nel 2010 l'apice della carriera: prima la finale di Coppa Italia Roma-Inter e poi la finale di Europa League tra Atletico Madrid e Fulham allo stadio Imtech di Amburgo. In entrambi i casi era al fianco dell'arbitro Nicola Rizzoli, attuale responsabile della CAN A e B, con cui si è spesso trovato in terna in quegli anni. Due anni dopo fu chiamato come assistente di riserva agli Europei 2012 di Polonia e Ucraina. Maggiani non lascerà in ogni caso il ruolo di slo dello Spezia Calcio. Sostituirà Francesco Siviero che ha operato nello stesso ruolo negli scorsi anni.