L'ex aquilotto Pietro Puzone in difficoltà, scatta la solidarietà

La Spezia - Giocatore e persone di cuore, così gli spezzini ricordano Pietro Puzone. Aquilotto di un'annata indimenticabile nonostante il finale amaro, non protagonista di prima linea ma personaggio positivo che interpretava un calcio passionale e autentico. Ebbene, l'ex centrocampista di Sergio Carpanesi vive oggi in condizioni di grande difficoltà economica e sociale. A portare la sua storia a galla un abitante di Acerra, paese natale di Puzone, oggi 57enne, in cui è tornato a vivere dopo aver appeso le scarpette al chiodo. "L''ex calciatore del Napoli di Maradona vive come un clochard, dorme sulle panchine e i bisogni se li fa addosso. Tanto che i residenti hanno isolato la panchina su cui vive”, ha scritto un ascoltatore alla trasmissione La Radiazza di Radio Marte.

Un racconto che ha mosso le coscienze di molti che lo hanno conosciuto e del sindaco del paese dell'hinterland napoletano, che hanno promesso di aiutare l'ex giovane promessa degli azzurri. Puzone giocò nello Spezia nel campionato 88/89, quello della promozione in serie B sfiorata. Il suo capitano era Luciano Spalletti in una delle squadre più amate di sempre da queste parti composta dai vari Rollandi, Stabile, Tacchi, Telesio, Giorgi, Siviero e tanti altri.