La Spezia - Il Comitato provinciale della Spezia dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio organizza per lunedì 28 ottobre alle 18 nella sala conferenze del Coni in Viale Italia n° 547 (sopra Oviesse) un aggiornamento tecnico (non obbligatorio) con Antonio Galasso, docente di Tecnica Calcistica per i Corsi Uefa C (Settore Giovanile) del Settore Tecnico di Coverciano ed ex giocatore dello Spezia Calcio. Tema della serata: problematiche del settore giovanile e competenze dell'allenatore. Seguirà cena presso il ristorante "La Marina" di Antonio Canese a Portovenere. Per prenotare la cena telefonare al 348.91.60.494.