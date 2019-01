L'ex Luigi Giorgi si accasa in serie C: giocherà nel Teramo

La Spezia - Sei apparizioni fugaci prima di essere messo prestissimo nel dimenticatoio. Non certo un'esperienza da ricordare quella di Luigi Giorgi in maglia bianca. Il 31enne di Ascoli Piceno era arrivato nell'ultimo giorno del mercato estivo 2017 ma i troppi infortuni lo hanno bloccato. Firmò un contratto biennale ma il 16 agosto scorso si accordò con il club per la risoluzione consensuale: quattro mesi abbondanti dopo arriva la chance di tornare a giocare. E' il Teramo in serie C ad offrirgli sei mesi di contratto.