L'ex Bianco non ci sarà, pronto Carraro. Almeno 400 tifosi dall'Umbria

La Spezia - Una sola seduta di lavoro pomeridiana a Follo per continuare a preparare la supersfida di sabato contro il Perugia che dirò molto, forse quasi tutto, sulle chance dello Spezia per un posto ai playoff. Archiviata la sfortunata uscita in terra silana, lo Spezia di mister Marino è tornato ieri ad allenarsi direttamente nella città calabrese per fare poi ritorno a casa in serata. Contro la squadra di Nesta sicuri assenti Luca Mora e Matteo Ricci, scapitano Maggiore, Crimi e De Francesco che si contenderanno le due maglie lasciate libere dagli appiedati. Il decimo cartellino giallo stagionale rimediato nella sfida di Lecce costerà invece parecchio all'ex aquilotto Raffaele Bianco: il capitano non sarà al "Picco" dove già aveva giocato, segnato e vinto ai tempi del Carpi. In cabina di regia dovrebbe dunque tornare Carraro.



Un Perugia che ha subito ripreso al centro sportivo di Pian di Massiano: lavoro di scarico per chi ha giocato, seduta completa per chi è rimasto fuori. Come Marino, anche Nesta ha diviso la squadra in due gruppi: chi è sceso in campo ha fatto un lavoro di scarico, seduta completa per tutti gli altri. Presente anche Kingsley dopo il problema della scorsa settimana che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. I grifoni lavoreranno a Perugia fino a venerdì e dopo la rifinitura raggiungeranno il ritiro in terra ligure. Di sicuro non saranno soli visto che il Centro di Coordinamento dei Perugia Club organizza un pullman per la trasferta: ipotizzabili non meno di 400 tifosi dall'Umbria per una gara decisiva.