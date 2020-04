L'epidemiologo: "Non darei parere favorevole a ripartenza del calcio"

La Spezia - “Il Comitato scientifico non si è ancora espresso in modo definitivo, tocca alla politica decidere ma il calcio resta uno sport che implica dei contatti che possono implicare un certo rischio di trasmissione”. Così Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore della Sanità, che nel corso della conferenza stampa odierna della Protezione civile ha risposto anche ad una precisa domanda circa la ripartenza dei campionati. “Da romanista dovei dire 'tutto a monte' – ha affermato sorridendo ma scatenando l'ira dell'altra squadra della Capitale – ma siamo quasi a maggio e in questo momento non darei un parere favorevole. Ho anche sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio stretto sui calciatori ma mi sembra un po' 'tirata' come ipotesi”.



L'obiettivo dei vertici del calcio italiano resta sempre quello di arrivare ad una ripresa domenica 31 maggio per provare a portare a termine la stagione nonostante si vada verso il periodo estivo. Nei giorni scorsi invece il ministro Spadafora aveva escluso una ripresa degli allenamenti di tutti gli sportivi prima di inizio maggio.