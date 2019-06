L'eleganza di Angelozzi: "Grazie Marino e grazie Leonar Pinto"

La Spezia - “La responsabilità è sempre mia e io me le prendo sempre”, dice Guido Angelozzi marchiando a fuoco la scelta di Vincenzo Italiano. Poi da un saggio di eleganza. “Voglio ringraziare Pasquale Marino che nel suo anno con noi ha offerto una bella stagione. Siamo stati bene con lui e gli facciamo il migliore in bocca al lupo". Marino che la prossima settimana accompagnerà la figlia Martina all'altare vivendo un momento di felicità in famiglia dopo il lutto che lo ha colpito a fine maggio. "Voglio salutare anche Leonar Pinto che non sarà più con noi dal prossimo anno. Gianluca Parenti prenderà il suo posto. Ora sono c...i tuoi Gianlu! (risate in sala, ndr)”, chiosa Angelozzi.