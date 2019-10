L'eclissi di Mora, da uomo ovunque a comprimario in pochi mesi

La Spezia - Una delle involuzioni più evidenti. Non ancora un caso, ma di certo una situazione da tenere sott'occhio quella di Luca Mora. Anche in ottica mercato di gennaio. Nella scorsa stagione intoccabile della formazione titolare, uomo simbolo di una squadra che non moriva mai, trascinatore in mezzo al campo e showman con quella sua predilezione per l'acrobazia. Con Marino, da dicembre ad aprile, una manciata di minuti persi in 17 partite quasi tutte da titolare. Solo due volte subentrato, entrambe le volte fuori dall'undici titolare solo per ragioni di turnover in occasione dei turni infrasettimanali. Un monumento insomma.

Per questo non è passata inosservata la sua esclusione contro il Benevento, sei giorni dopo essere stato richiamato in panchina alla fine del primo tempo nella debacle contro il Trapani. Oltretutto nella stessa giornata in cui anche a Claudio Terzi, altro veterano del gruppo, era fuori dai titolari. Lo Spezia è la squadra più giovane del campionato ma ora più che mai Italiano ha bisogno dei suoi uomini più esperti per risollevare i destini di un campionato iniziato male.