L'avvocato Grassani sul ricorso: "Dossier poco consistente"

E' il legale di Livorno e Benevento che tenta di strappare lo 0-3 a tavolino contro lo Spezia.

La Spezia - "Si sta analizzando la presenza del calciatore a un torneo giocato a Rjieka, con il nigeriano che scese in campo con il Verona; pare che il club in cui militava appartenesse all'academy dello Spezia, ma la semplice presenza alla manifestazione non è un argomento utile nel corso dell'indagine". Così si è espresso ieri sera a Ottogol, trasmissione sportiva di Ottochannel, l'avvocato Mattia Grassani. E' lui il legale interpellato da Livorno prima e Benevento poi per cercare di ribaltare il risultato maturato sul campo contro lo Spezia e ottenere lo 0-3 a tavolino.



Parole che vanno nella direzione dell'omologazione delle vittorie aquilotte. "Ci vogliono delle prove più consistenti, come eventuali classifiche dei cannonieri vinte, la presenza di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti come ammonizioni o espulsioni subite in Nigeria, ma è molto difficile trovarle. [...] Il dossier che ne sta emergendo non dovrebbe essere consistente, a meno che non avvengano dei fatti straordinari come possibili testimonianze". Infine il legale non esclude eventuale appello dopo il primo giudizio e quindi tempi lunghi per la battaglia legale che potrebbe derivarne.