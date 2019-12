L'atleta Funakoshi Iwa Baldiotti diventa cintura nera

La Spezia - Al Centro di Preparazione Olimpica, della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali, l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI per quelle attività) di Lido di Ostia si sono tenuti gli esami per il passaggio di grado della cintura nera di Karate. La Commissione Nazionale viene convocata al Centro Federale per presenziare ai passaggi di grado dalla cintura nera 4° dan al 6° dan. Oltre cento candidati si sono alternati sui tatami della bellissima struttura ostiense intitolata all’indimenticato Presidente Matteo Pellicone. Nella due giorni dedicata agli esami per il passaggio a 4° e 5° dan è stato impegnato in qualità di candidato, per l’esame a 5° dan,anche Iwa Baldiotti atleta del Funakoshi club il blasonato sodalizio sportivo spezzino. Iwa, nel corso dell’esame, ha subito uno strappo muscolare al bicipite femorale, che non gli ha consentito di esprimersi atleticamente al meglio, ma ha portato comunque avanti la prova, riducendone la velocità esecutiva e riuscendo a conseguire ugualmente la promozione a questo alto grado. Per la partecipazione agli esami per la cintura nera 5° dan è prevista un’anzianità di 18 anni dalla promozione al 1° dan, questo la dice lunga sugli anni di pratica dedicati. Iwa, ha iniziato la pratica in tenerissima età e nella sua lunga pratica sportiva ha partecipato a tutte le edizioni dei campionati italiani individuali ed a squadre sia con il team del Funakoshi che con la rappresentativa della Liguria. Ha conseguito un quinto posto (Cadetti 2002, Ostia) ed settimo posto nel 2011 al Campionato italiano Assoluto di Kumite (combattimento) a Bari. E’ Istruttore in forza al Funakoshi Club e collaboratore dei Centri Tecnici Regionali della Liguria per il kumite esordienti, inoltre è accompagnatore e coach del team regionale giovanile nelle edizioni nazionali del Trofeo Coni. Grande soddisfazione al sodalizio sportivo di Corso Nazionale è stata manifestata al neo promosso, dalla consulta. Particolare soddisfazione è stata manifestata dal maestro Sauro Baldiotti che è riuscito nell’intento di fare seguire le sue orme al figlio.

Nella foto da sx : il Maestro Sauro Baldiotti , in neo Promosso Iwa Baldiotti 5° dan, Il Maestro Enzo Bertocci Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici FIJLKAM