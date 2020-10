La Spezia - Avventura olandese per lo spezzino Samuele Mulattieri dell'Inter. Il classe 2000 lascia la Pinetina dopo due anni e passa in prestito all'FC Volendam che milita nella serie B locale. Per l'arcolano l'opportunità di fare esperienza all'estero dopo aver debuttato nel 2018 in cadetteria con la maglia bianca.