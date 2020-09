L'arbitro genovese Ghersini tiene a battesimo lo Spezia in serie A

La Spezia - Lo Spezia è una delle squadre che ha arbitrato più volte in carriera. Lo terrà a battesimo anche in serie A. Davide Ghersini trova per la decima volta gli aquilotti sulla propria strada in campionato, dopo nove precedenti in serie B e due in Coppa Italia. Domenica sarà il fischietto designato nella partita contro il Sassuolo, con la speranza per Italiano ed i suoi ragazzi di tornare a vincere con il direttore di gara genovese dopo 3 sconfitte e due pareggi negli ultimi tre anni. Gli assistenti saranno Stefano Del Giovane di Albano Laziale, quarto anno in serie A, e Davide Miele di Torino, autore di una veloce carriera e nel recente passato anche arbitro. Quarto ufficiale Marco Piccinini di Forlì. Al Var Luca Banti di Livorno, Avar Filippo Valeriani di Ravenna.