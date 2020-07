L'aquilotto Brero decisivo nella salvezza della Pergolettese

La Spezia - Ancora decisivo. E questa volta nella partita più importante. Quella del dentro o fuori: da una parte la serie C, dall’altra i dilettanti. Matteo Brero, 23enne difensore della Pergolettese, in prestito dallo Spezia, nel match play out della verità con la Pianese, che si è disputato martedì al Garilli di Piacenza (andata 0-0, Pergolettese con la migliore posizione in classifica), ha segnato, con uno splendido colpo di testa, la rete del 3-2, dopo che i gialloblu erano andati in svantaggio 3 -1, per di più con un uomo in meno dal ’6 della ripresa.



Brero ha cambiato gli equilibri della partita, e non soltanto per la rete che ha proiettato i canarini verso l’assalto finale e il 3 - 3 raggiunto a un quarto d’ora dalla fine. Spostato dalla fascia al centro, la posizione che preferisce, il difensore di Cremona ha blindato e guidato la difesa, mossa che ha capovolto gli equilibri malgrado l’inferiorità numerica. Tutta la stagione della Pergolettese è stata segnata, nelle fasi cruciali, dal difensore 23enne, molto forte fisicamente, per il quale, già dai prossimi giorni, si faranno avanti in tanti. In panchina nelle prime settimane del campionato, con i gialloblu fanalino di coda, alla sua prima partita da titolare la difesa della Pergolettessembra un'altra, blindata, e arriva la prima vittoria, contro l'Albinoleffe. Il turno successivo, nella gara interna contro l'Olbia, Brero sblocca il risultato per la seconda vittoria consecutiva. Nel caldo torrido di Piacenza un altro ruggito