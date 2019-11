L'aquilotto Brero debutta e segna con la maglia della Pergolettese

La Spezia - Al debutto dal primo minuto, due sabati fa, ha blindato la difesa ed è stato tra i protagonisti della vittoria casalinga con l'Albinoleffe. Domenica non si è limitato a guidare la difesa, in maniera impeccabile, per la seconda partita consecutiva, ma ha anche realizzato il primo dei tre gol che hanno portato alla vittoria, ancora in casa, contro l'Olbia. Uno splendido gol di testa deviando a mezz'aria un calcio d'angolo, tra un nugolo di giocatori. E' un momento magico per Matteo Brero, il 22enne difensore cremonese, di proprietà dello Spezia, in prestito alla Pergolettese (serie C girone A). L'arrivo in prima squadra di Brero, dopo il cambio di allenatore, ha coinciso con la riscossa della squadra canarina (passata dall'ultimo al terzultimo posto) e con l'esplosione dello stesso difensore, che lo scorso anno è stato agli ordini di mister Marino dall'autunno alla fine della stagione.