L'applauso silenzioso dei tifosi alla squadra di Vincenzo Italiano

La Spezia - Chissà cosa sarebbe stato il Picco se il contesto non tenesse i tifosi lontani dagli spalti. Quello che la squadra di Vincenzo Italiano ha costruito e sta ancora costruendo con la piazza è un legame che riporta indietro di anni. Oggi gli ultras della Curva Ferrovia hanno voluto dedicare un silenzioso tributo ai trenta uomini che stanno dando lustro allo Spezia Calcio anche in serie A. Uno striscione che li accoglierà domani alla ripresa dei lavori a Follo. Forse doveva essere una sorpresa, ma è presto finito sui social e condiviso di chat in chat. La sostanza non cambia.