L'anno scorso allo Scida vittoria larga, un solo pareggio nel 2016

La Spezia - Un Vignali assistman, un De Francesco implacabile e il solito Pierini degli ultimi minuti. Così Pasquale Marino condusse lo scorso anno ad una sonora vittoria per 0-3 sul campo del Crotone. Vittoria preziosa in un momento di grandissima difficoltà a livello di infortuni, con lo spezzino tornato ala come ad inizio carriera, Gyasi centravanti e Bidaoui con una sola ora di autonomia nella gambe. In campo andarono Lamanna, De Col, Terzi, Capradossi, Crivello, Bartolomei, Ricci, De Francesco (73' Mora), Vignali, Gyasi (89' Gudjohnsen) e Bidaoui (58' Pierini).

Partita che domenica si gioca per la settima volta allo "Scida" con un solo pareggio per 0-0 nel 2016. Era la squadra di Juric e Federico Ricci, che aspettava solo la matematica per festeggiare la serie A. Lo Spezia di Di Carlo però aveva bisogno di punti per i play-off e riuscì a fare una partita importante contro l'entusiasmo di un'intera città. Giocarono Chichizola, De Col, Valentini, Terzi, Tamas, Pulzetti, Juande, Sciaudone, Piccolo (76' Ciurria), Okereke (51' Situm) e Catellani. Tre le vittorie aquilotte, due quelle dei padroni di casa.