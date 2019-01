L'anno dell'album: "Un boom sensazionale"

Le maglie di Ricci e Okereke sono le più desiderate: tanti tifosi allo Spezia Store per i regali di Natale. Ferretti: "Andamento in linea con lo scorso anno". La Valle: "Anche le felpe sono andate bene".

La Spezia - Il 16 dicembre 2016 apriva in centro storico il primo store ufficiale dello Spezia Calcio, al civico 1 di Via del Torretto, sul limitare della città murata medievale. Per una realtà piccola come quella aquilotta, anche in considerazione del fatto che rappresenta una delle province meno popolose d'Italia, è già un successo creare un negozio che sia espressione diretta del club. Ma i numeri che emergono da questo periodo natalizio vanno anche un po' oltre e raccontano di un successo che si rinnova anche quest'anno: "C'è un andamento positivo in linea con le passate stagioni - spiega Lorenzo Ferretti, capo del marketing del club di Via Melara - con l'assalto prima di Natale abbiamo assistito ad una corsa per idee regalo last minute. D'altro canto allo store sono attive oltre ottanta referenze, con il chiaro obiettivo di avere prodotti adatti a tutte le tasche. E questa idea si sposa perfettamente con questo periodo".



I prodotti più venduti? "Oltre al ritorno delle felpe - il quadro lo fa direttamente Federico La Valle, dal negozio - , rimangono le maglie da gioco e, grazie ai gol e alle prestazioni, David Okereke e Matteo Ricci sono i giocatori più scelti per la cosiddetta personalizzazione delle divise. La mia speranza come dico sempre è che le nuove generazioni siano vicine come lo siamo stati noi alla squadra della loro città. E quando gli si chiede per chi tifa non abbia dubbi su cosa rispondere". La numero 8 e la numero 21 insomma, primeggiano e le conferme arrivano dallo stesso Ferretti: "Sono quelli i prodotti piu venduti, ma un po' tutto il materiale Acerbis piace e anche la gadgettistica ha funzionato".



Soddisfazione che si rinnova per come stanno andando gli affari al corner delle Le Terrazze: "Una scelta azzeccata visti i numeri delle vendite e per questo ringraziamo Ipercoop, che ci ha sostenuto fin dall'inizio" - continua Ferretti. La grande novità della stagione però è stato l'album delle figurine, che ha coinvolto migliaia di persone: "Padri e figli si sono trovati a giocare insieme: è stato un boom sensazionale e ha permesso di concretizzare quello che era il nostro desiderio. L'idea che lo Spezia è una grande famiglia e lo abbiamo fatto con uno strumento che molti considerano romantico ma che anche nell'era della digitalizzazione mantiene un fascino indelebile". In questi mesi sulla rete si sono creati dei veri e propri gruppi di scambio di figurine: "Anche per questo replicheremo l'iniziativa in futuro".