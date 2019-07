La Spezia - Sabato 27 Luglio alle 17.30 è il momento in cui lo Spezia di Vincenzo Italiano conoscerà il primo test contro una "pari grado". L'Ascoli è allenato da Paolo Zanetti, altro debuttante in categoria di cui si parla un gran bene. In tanti arriveranno dalla vicina città marchigiana, si presume anche qualche spezzino affronterà il viaggio fino a Sarnano. La partita del "Maurelli", a cura della Media Sport Event, costerà 12 euro ai tifosi. Gratis per gli Under 10.