L'amarezza delle Borgate: "Nuovo assessore al Palio, noi neanche avvisati "

La Spezia - “Con stupore il mondo del palio ha appreso dalla stampa il cambio dell’assessore con delega al Palio. Da quando questa delega è stata istituita non era mai successo che la scelta non venisse preventivamente condivisa con il comitato o che, quantomeno, questo non fosse preventivamente avvisato". Così le 13 borgate marinare del Palio del Golfo della Spezia commentano il blitz con cui il sindaco Pierluigi Peracchini ha oggi assegnato la delega a Maria Grazia Frijia, assessora al turismo, nel novero di un ampio rimpasto imbastito da qualche settimana.

"In una situazione come questa, aggravata dalle incertezze dovute alla pandemia e in cui le borgate lottano quotidianamente per stare a galla, non si può che considerare questa scelta una evidente mancanza di rispetto verso il nostro movimento. Ciò premesso siamo come sempre pronti a lavorare a testa bassa per la manifestazione che tanto amiamo e quindi salutiamo con affetto l'assessore Casati, dando il benvenuto al nuovo assessore con l'auspicio di incontrarci al più presto per condividere insieme il lavoro fatto ed affrontare insieme tutto il lavoro che c'è da fare”.