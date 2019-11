L'altro spezzino, Ranieri: "Nazionale azzurra sogno di ogni bambino"

La Spezia - “Stare assieme per una settimana, vivere tutti i giorni a contatto, aumenta la nostra fiducia e ci fa conoscere meglio, difficilmente si ha tutto questo tempo per stare insieme. La Nazionale per me è importantissima, non voglio perdere nessuna occasione. Vesto l’azzurro dai tempi dell’Under 17, poi ho fatto parte dell’Under 20 che ha partecipato al Mondiale in Polonia. Tutto quel gruppo è stato promosso in Under 21, ora che sono qui spero di giocare ancora”. Così Luca Ranieri, l'altro spezzino in under 21 insieme a Giulio Maggiore.

Difensore mancino di ottima prospettiva, sogna ad occhi aperti. “La Nazionale maggiore – confessa - resta uno dei miei traguardi. È il sogno di ogni bambino, mi alleno ogni giorno e spero che prima o poi arrivi anche questa soddisfazione”. Doppio allenamento anche oggi per gli Azzurrini, presso lo stadio Comunale di Abano Terme. Il difensore del Cagliari Luca Pellegrini durante l'allenamento di ieri ha riportato un leggero trauma alla caviglia destra e in via precauzionale il tecnico Nicolato ha convocato Alessandro Tripaldelli del Sassuolo.