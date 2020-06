L'altra ipotesi per il Palio: Morin blindata e gara senza pubblico

La Spezia - Una chiacchierata tra sindaci per ragionare sul futuro del Palio del Golfo. Un incontro e un'ipotesi che dovrà però essere messa al vaglio del Comitato delle borgate e quindi sottoposta ad ogni singola borgata: sì alla gara ma a "porte chiuse".

Un concetto strano da materializzare al Molo Italia e Passeggiata Morin che sarebbero però blindate e non accessibili al pubblico. Dopo la lettera dei giorni scorsi, leggi qui, qualcosa si muove.

Lunedì e martedì della settimana prossima saranno giornate intense e di confronto. Il comitato si incontrerà con le borgate e il giorno successivo Massimo Gianello e Francesca Micheli, presidente e vice presidente, si confronteranno con i sindaci della Spezia, Lerici e Porto Venere per avere un quadro più chiaro.

"Un Palio senza pubblico - ha spiegato Gianello - è complicato da spiegare a quanti hanno voluto sempre esserci in queste giornate che per tutta la città sono importantissime sotto tutti i punti di vista. Senza persone in passeggiata e sulle imbarcazioni, perché non sono consentiti gli assembramenti in nessuno dei due casi, sarebbe l'unico modo per far disputare la gara a norma di legge. E' chiaro che si parla di ipotesi e ha un certo peso la decisione della sospensione di una manifestazione come il palio. Le giornate di lunedì e martedì saranno sicuramente occasione per ottenere chiarimenti sotto tutti i punti di vista".



Nell'approfondimento di Città della Spezia sul tema spiagge (guarda qui l'intervista integrale e per la parte sul palio val al minutaggio 1'10'') il primo cittadino Matteo Cozzani di Porto Venere ha fatto un breve passaggio anche sul Palio del Golfo.

Il sindaco ha riassunto l'incontro di ieri. “Ci siamo visti con Paoletti e Peracchini – ha detto -. Sono emerse le prime linee che si potrebbero seguire. Certo è che non potremmo ritrovare un palio uguale agli altri anni. Il palio con il pubblico non può essere garantito per le norme vigenti. Ad oggi anche le regate autorizzate sono a singolo e non a equipaggio. Un altro punto: la Federazione italiana canottaggio ha stoppato le gare fino al 31 di agosto. Ieri c'è stata l'occasione per un primo punto e con immenso dispiacere constatare che le norme al momento non consentono la disfida remiera. Il passo successivo sarà comunque incontrarsi tutti insieme per capire se ci potrà essere una data e le modalità di svolgimento, sempre che le leggi lo consentano e senza dimenticare che negli equipaggi ci sono anche dei bambini a bordo”.



(foto: repertorio)