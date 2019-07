L'addio di De Col, lo Spezia ammaina la bandiera

La Spezia - Tanti indizi che fanno una prova. Filippo De Col sempre più vicino all'addio alla maglia bianca dopo cinque stagioni e 141 presenze quasi tutte da titolare. L'esterno di Agordo, arrivato nel 2014 dalla Virtus Entella in uno scambio con Sansovini e Baldanzeddu, ha molto mercato in serie B e sembra avere invece poche garanzie di giocare con regolarità in caso di permanenza. Scavalcato nelle gerarchie da Luca Vignali proprio nell'anno successivo al suo migliore, quello con Gallo in panchina (chiusa con 5 assist), al termine del quale si erano interessate anche squadre di serie A al suo profilo. Una scelta tecnica, quella di preferirgli lo spezzino di tre anni più giovane.



Non che De Col sia in là con gli anni, visto che ne farà 26 il prossimo ottobre. Anzi, entra statisticamente nella fase migliore della carriera di un calciatore di movimento. Fu proprio Guido Angelozzi a portarlo alla Spezia ai tempi in cui era nel giro della nazionale under 21, ora potrebbe dare il via libera alla sua cessione. Il Livorno è in prima fila per accaparrarselo, ma ci sarebbero anche Pordenone e Perugia sulle sue tracce mentre difficilmente il giocatore scenderebbe in serie B, neanche per seguire Mimmo Di Carlo al Vicenza. Il contratto è in scadenza nel 2020 e non ci sono avvisaglie di rinnovo al momento, secondo indizio che fa propendere per una cessione a titolo definitivo.



Terzo indizio: lo Spezia è sulle tracce di Costa Ferreira, portoghese 28enne, su espressa richiesta di Vincenzo Italiano che lo ha avuto con sé a Trapani. Trasformato da trequartista a terzino, non rimarrà a Lecce per giocarsi un posto in serie A. Oggi il club salentino spara alto per il suo cartellino e non contempla il prestito. Ma siamo solo al primo giorno ufficiale di mercato, tra qualche settimana tutto potrebbe cambiare e l'operazione diventare più facile. Altro profilo seguito per sostituire l'eventuale partenza di De Col è Filippo Berra, 24enne della Pro Vercelli. Non è da escludere però l'ipotesi di andare su un under.