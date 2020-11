L'ad atalantino Luca Percassi fu aquilotto per due stagioni in serie C

La Spezia - Adesso fa il mercato per la Champions League, ma per arrivare fino a lì è passato anche dal fare la fascia al Picco in serie C1. L'ex più insolito di Spezia-Atalanta è decisamente Luca Percassi, 40enne discepolo della dinastia che sta scrivendo le pagine più importanti della storia della Dea e amministratore delegato con ruolo operativo e forte impulso decisionale nelle scelte fortunate di questi anni. I tifosi aquilotti non di primissimo pelo lo ricordano però anche da calciatore nei primi anni Duemila.

Arrivò nel 2002 dall'Alzano dopo aver speso qualche anno al Chelsea senza riuscire ad emergere dalla squadra riserva. Terzino destro di corsa, giocò poche partite in due annate difficili per lo Spezia. Erano gli anni dopo la grande delusione di Trieste e la serie B mancata, passarono da Viale Fieschi cinque tecnici in due stagioni: Brini, Cuoghi, Nicoletti; poi Stringara e Alessandrini. In mezzo anche i traghettatori Sassarini e Bosco per una partita a testa. Percassi giocò cinque partite. Di lì a poco avrebbe lasciato il calcio per iniziare la carriera da dirigente.