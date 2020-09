L'Udinese riabbraccia Pereyra

La Spezia - Nuovo arrivo in casa Udinese anche se si tratta di un ritorno. La prossima avversaria dello Spezia - mercoledì sera appuntamento alla Dacia Arena - ha infatti riabbracciato oggi "El Tucu" Roberto Pereyra, centrocampista argentino che torna in Friuli dopo l'avventura in Inghilterra con il Watford.

“Siamo felicissimi di poter riabbracciare Pereyra – commenta il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino sul sito del club - un top player internazionale che non necessita di essere presentato tecnicamente. Rappresenta per noi un acquisto da favola”.?