La Spezia - Aggrappato a un miracolo, il Frosinone potrebbe essere da oggi pomeriggio la seconda squadra matematicamente retrocessa in serie B. Tutto ruota attorno al risultato di Udinese-Inter, con i friulani che in caso di successo condannerebbero i ciociari. Qualsiasi sia il risultato della Dacia Arena, domani i gialloblù devono battere il Sassuolo a domicilio per continuare a sperare. Anche l'Empoli deve cercare punti importanti per non trovarsi presto nella stessa situazione disperata.