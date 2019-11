L'Orgoglio Spezzino ha festeggiato i suoi 31 anni di storia

La Spezia - Il gruppo aquilotto dell'Orgoglio Spezzino ha festeggiato ieri in città il suo trentunesimo anniversario con una serata che oltre ai tanti tifosi ha visto anche la partecipazione dei giocatori Matteo Ricci, Mastinu e capitan Terzi, accompagnati dal team manager Pignotti e lo Slo Maggiani. Cori, sciarpe e la convivialità che ha da sempre contraddistinto il gruppo di Melara hanno fatto da corollario all'appuntamento organizzato come sempre da Liviana Ratti e soci.

E' un legame nato l'11 novembre 1988 quello che lega l'Orgoglio Spezzino alle maglie bianche e che in tutto questo tempo non si è mai interrotto, anche nei momenti più difficili che non sono mancati. Attaccamento e passione incondizionata, sempre portata avanti nel nome di Mattia Sorrentino e di tutti coloro che se ne sono andati prematuramente nel corso di questi tre decenni, ma anche dei piccoli aquilotti che nella culla hanno subito trovato una sciarpa dell'Orgoglio.