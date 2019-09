L'Orgoglio Spezzino chiama i tifosi: "Domani tutti al Picco. Lo Spezia ha bisogno di noi”

La Spezia - L'appello arriva dai "vecchi", ovviamente con rispetto parlando. Che, da tifosi di vecchia data, si affidano addirittura alle quartine di un canto antico, quando Spezia e lo Spezia erano un'altra storia. "Rullate tamburi, di tutti i quartieri, ragazzi accorrete dal vostro squadron! Alé, alé, alé Aquilotti, forza Spezia sei la squadra del mio cuore, alé alé alé Aquilotti forza Spezia sei di tutte la migliore!". Il tutto per sensibilizzare scettici e distratti: "Ci sono appuntamenti a cui il popolo bianco dell'Alberto Picco sente di esser chiamato non solo a partecipare ma ad esserne fattore fondamentale e decisivo. Spezia-Perugia è uno di questi e la città tutta é chiamata ad una mobilitazione generale. Domani alle 15 tutti al Picco, uniti per vincere! Dobbiamo riscoprire quell'orgoglio mai sopito per la maglia bianca, simbolo di Spezia nella penisola piu' di ogni altro, e colorare di bianco tutta la città... invitiamo tutte e tutti a venire allo stadio ad indossare la sciarpa bianca come la torcida bianca ha sempre fatto, portare bandiere e vessilli di ogni genere per pavesare a festa il Picco, come nei giorni migliori. La sfida è importante e noi insieme ai nostri undici guerrieri in campo la dobbiamo combattere con convinzione e fierezza, consapevoli che gli undici guerrieri spezzini in campo dovranno avere il sostegno caloroso ed incessante per raggiungere la vittoria per suggellare un indissolubile patto d'intenti tra squadra, città e pubblico che solo Spezia è capace di realizzare. Forza magico Spezia! Sabato tutte e tutti allo stadio!"