L'Italia vira verso l'arancione e la speranza di riaprire gli stadi sfuma

La Spezia - Non sono dati positivi quelli che arrivano dalla diffusione del Covid in Italia. “Non ci sono le condizioni per abbassare le misure adottate per contrastare il Covid, dobbiamo stare attenti perché siamo all’ultimo miglio”, ha detto in queste ore il ministro Roberto Speranza durante un'informativa al Senato. Concetto che, riportato nel mondo del calcio, significa che di allentare le limitazioni agli spettacoli pubblici non se ne parla. Anzi. A tre mesi dalla fine del campionato, la speranza di poter ospitare almeno qualche centinaia di tifosi negli impianti si allontana.