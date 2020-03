L’Italia che respira, lezioni gratuite online di respiro consapevole per alleviare lo stress

La Spezia - Prenderà il via martedì 24 marzo l’iniziativa ‘L’Italia che respira’ volta a promuovere brevi lezioni online gratuite di respiro consapevole e concentrazione, con lo scopo di alleviare lo stress e la tensione fisica e mentale. L’iniziativa si rivolge in modo particolare ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che sono in prima linea nell’affrontare l’emergenza coronavirus, ma potranno partecipare tutti coloro che stanno vivendo un momento di particolare difficoltà e stress sotto il profilo psicoemotivo. Il progetto, che coinvolge ben tre insegnanti spezzini (Luca Pagano, Martina Riolino e Selene Ricco) nasce da un’idea di Luca Pagano, insegnante di ashtanga yoga, che ha sentito l’esigenza di dare un piccolo contributo di vicinanza nei confronti di chi è in prima linea nell’affrontare l’emergenza sanitaria che sta affliggendo l’Italia. Fanno parte dell’iniziativa, oltre ai tre giovani spezzini, anche altri insegnanti di yoga provenienti da tutta Italia: Andrea Picollo da Torino, Andrea Olivetti e Barbara Travanini da Brescia, Cinzia Somaré e Giuseppe Ferrara da Lissone, Chadi Elhnoud e Pia Loi da Massa, Riccardo Gherardi da Merano e Rossella Govoni da Granarolo nell’Emilia.



L’INIZIATIVA

Condurremo delle brevi classi online (circa 10 minuti) di respiro consapevole e concentrazione, con lo scopo di alleviare lo stress e la tensione fisica e mentale. Ogni lezione sarà condotta da un diverso insegnante, che adotterà un suo metodo e un suo stile.



A CHI É RIVOLTA

In primo luogo ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che sono in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus; in generale a tutti coloro che stanno vivendo un momento di particolare stress e difficoltà.



QUANDO

Le lezioni si terranno due volte a settimana, il martedì e il venerdì alle ore 19 e dureranno circa 10 minuti.



COME PARTECIPARE

Utilizzeremo la piattaforma di videoconferenza Zoom che consentirà a a tutti i partecipanti (fino a 100 persone) di vedersi reciprocamente.

É necessario scaricare l’applicazione tramite pc o smartphone. Occorre poi cliccare la finestra “Join” e inserire il seguente ID, che sarà valido per tutti quanti gli incontri: 641 583 4870

Consigliamo di scaricare l’applicazione in anticipo e di collegarsi qualche minuto prima dell’inizio della lezione.



Per chi non potrà partecipare in diretta, metteremo a disposizione le registrazioni delle lezioni sulla pagina Facebook @italiacherespira