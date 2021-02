L'Inter vince a Firenze e aspetta il Milan

La Spezia - La formazione di Antonio Conte (in tribuna per squalifica) vince al Franchi 2 - 0, segnando una rete per tempo. In avvio di gara Barella sfiora il gol, negato da un grande intervento di Dragowski. Alla mezz'ora il centrocampista ci riprova da fuori area, e questa volta il suo tiro a giro si infila alla sinistra del portiere. Dopo pochi minuti la Fiorentina potrebbe pareggiare, ma la conclusione ravvicinata di Bonaventura finisce sulla traversa dopo intervento di Handanovic, che si ripete anche sulla ribattuta indirizzata a rete di Biraghi. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano subito con Perisic, che al 52' deve solo depositare nella porta vuota il pallone servito da Hakimi, e poi mancano il tris con Lautaro Martinez e Gagliardini, sul quale si supera nuovamente l'estremo gigliato.



L'Inter balza così in testa alla classifica della Serie A TIM con 47 punti, uno in più del Milan che domenica ospiterà a San Siro il Crotone.



(fonte Lega serie A)