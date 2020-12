L'Inter ha "problemi" a centrocampo ma recupera un certo Vidal

La Spezia - A casa dei marziani e dell'allenatore più pagato della serie A. Di nuovo San Siro, questa volta sponda interista, ancora un match proibitivo per i ragazzi di Italiano che si metteranno in viaggio sabato per raggiungere Milano. Al "Meazza" si gioca domenica alle 15 e contro la supercorazzata nerazzurra, è più che probabile che mister Italiano applichi un turnover importante, anche perché si torna in campo il 23 al "Picco" per il derby ligure contro il Genoa, ultima sfida prima della pausa di Natale. Antonio Conte non avrà Marcelo Brozovic, uscito anzitempo contro il Napoli per una contusione al retropiede sinistro. Le condizioni del croato sono da monitorare e la situazione a centrocampo resta complicata ma è sempre una questione di punti di vista... Perché se è vero che Vecino sta ancora recuperando, Nainggolan non è al top ed Eriksen è fuori dal progetto, nell'undici iniziale di domenica ci sarà molto probabilmente Arturo Vidal, assente nella sfida ai partenopei ma che potrebbe recuperare per domenica: il fastidio alla coscia destra accusato contro il Bologna è smaltito visto che il cileno sperava di essere tra i convocati già ieri. Se non sarà lui nell'undici di partenza toccherà a Sensi. Più difficile invece che Sanchez sia fra i convocati: l'ex Arsenal e Manchester United è ancora alle prese con un risentimento all’adduttore sinistro e non farà parte del gruppo squadra.