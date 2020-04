L'Heracles vuole Delano fino a fine campionato, anche a luglio

La Spezia - Per la federazione calcistica olandese è l'ipotesi 2. Quella di tornare a giocare entro la metà di giugno e chiudere il campionato entro il 3 agosto. Oltre non si potrà andare, lo ha già chiarito la UEFA in un incontro della scorsa settimana. Ma il tempo per portare a conclusione l'Eredivisie c'è a tutti gli effetti e i club si attrezzano di conseguenza. L'Heracles per esempio ha già annunciato quali calciatori non saranno riconfermati tra quelli in scadenza e quali invece sono ritenuti ancora utili alla causa. Tra questi c'è Delano Burgzorg, in prestito dallo Spezia. Ha fatto in tempo a giocare una manciata di partite e a segnare una rete prima dello stop, ma il club di Almelo dimostra di volerlo valutare fino all'estate prima di pensare all'eventuale riscatto. Il prestito però scade il 30 giugno e se davvero il campionato durerà almeno fino a luglio ci sarà da negoziare un prolungamento. Sarà l'UEFA nei prossimi giorni a dare direttive in merito.