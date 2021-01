La Spezia - L'Hellas è imbattuto nelle ultime cinque trasferte in Serie A (2V, 3N) e potrebbe

restare imbattuto per almeno sei gare esterne di fila nel massimo campionato per la prima volta da settembre 2000 (otto in quel caso). Ha perso quindi solo una delle prime sei partite fuori casa, l’ultima volta che i veneti hanno registrato al massimo una sconfitta nelle prime sette gare esterne di un singolo campionato risale al 1984/85 (zero in quel caso), anno dello storico scudetto.