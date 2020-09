L'Empoli pensa all'incedibile Bartolomei

La Spezia - Acchiappare Paolo Bartolomei per i calzoncini e tenerlo in Serie B, portandolo tra l'altro a breve distanza dalla natia Lucca. Questa l'idea che frulla in testa all'Empoli, che questa stagione ha visto il sogno di un rapido ritorno in A infrangersi contro il muro dei playoff. Ma di fatto il roccioso e completo centrocampista dello Spezia, uno dei grandi protagonisti dell'approdo alla massima categoria, è incedibile. Inoltre, a 31 anni compiuti, l'ex Cittadella potrebbe non avere alcuna voglia di rinunciare alla certezza dell'esordio in Serie A.