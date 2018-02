L'Empoli è di un altro pianeta, quattro gol al Palermo

La Spezia - Poker dell’Empoli in casa contro il Palermo nell’anticipo della 24/a giornata della Serie B ConTe.it. Netta prova di forza dei toscani che agganciano così in vetta alla classifica a quota 43 punti proprio i rosanero e il Frosinone. Si interrompe così dopo otto risultati utili consecutivi la striscia positiva dei ragazzi di Tedino. Gara subito in discesa per l’undici di Andreazzoli, che al 12' sblocca il risultato con Brighi, bravo ad avventarsi sulla respinta centrale di Posavec dopo la conclusione di Pasqual. Gli ospiti sfiorano il pareggio in due occasioni con Nestorovski, ma nel finale di frazione incassano il raddoppio con Caputo, che di piattone infila Posavec. L’ex attaccante del Bari chiude definitivamente i conti in avvio ripresa, segnando il 3-0 e la doppietta personale con un diagonale perfetto dopo una combinazione con Zajc. I siciliani cercano almeno il gol della bandiera (autorete sfiorata da Caputo e palla sulla traversa) ma nel finale al 37' subiscono il poker di Caputo, su calcio di rigore. Quarta vittoria di fila per un Empoli rigenerato dalla cura Andreazzoli.