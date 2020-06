L'Empoli con Marino ha trovato un passo da promozione diretta

La Spezia - La “pareggite” casalinga ha frenato finora l’Empoli, tra le grandi favorite al salto in serie A secondo la critica dopo il mercato estivo. I toscani hanno pareggiato ben 7 gare al “Castellani”, record nella Lega B 2019/20 e sono a –1 dalla zona play-off, il cui ultimo posto è occupato a quota 41 dal ChievoVerona. Le cose sono decisamente cambiate, tuttavia, in casa azzurra dopo il secondo cambio tecnico stagionale: aveva iniziato il campionato Bucchi, esonerato dopo 12 giornate e 17 punti, alla media di 1,42 a partita), poi è arrivato il debuttante Muzzi, “giubilato” dopo 9 giornate (7 punti, media di 0,78), poi il rilancio con Marino, 16 punti in 7 giornate (2,28 di media).