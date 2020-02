CIURRIA E NZOLA, UNICI BRIVIDI DEL PRIMO TEMPO

La Spezia - SPEZIA-PORDENONE 0-0



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Ricci M., Mastinu; Ragusa, Nzola, Gyasi. All. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Di Gaudio, Galabinov, Ricci F., Bartolomei, Gudjohnsen, Terzi. All. Vincenzo Italiano



PORDENONE (4-3-1-2)

Di Gregorio, Vogliacco, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai Pobega; Ciurria; Strizzolo, Gavazzi. A disp. Bindi, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Mazzocco, Bassoli, Candellone, Bocalon, Almici, Zammarini. All. Attilio Tesser



Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)

Assistenti: Raspollini (Livorno) - Dei Giudici (Latina)

Quarto Uomo: Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Salva Ferrer, Camporese

Recupero: 2'(pt)

Spettatori: 4797 di cui 24 ospiti



PRE-PARTITA

14.45 - Gli stessi di Crotone per quanto possibile. E non potrebbe essere altrimenti vista la grandissima prova dei bianchi allo "Scida". Assente Mora che sconterà quest'oggi il turno di squalifica: l'unica verà novità è dunque Beppe Mastinu. Sotto un cielo plumbeo e una pioggia costante che si è presa il cielo dell'estremo levante ligure già da ieri pomeriggio, lo Spezia può dare una sterzata importantissima al suo campionato. Tesser ha perso una sola volta nei dieci precedenti con lo Spezia, quando allenava l'Avellino. C'è Di Gaudio in panchina: a lui la maglia numero 7 che è stata fino a qualche giorno fa di Delano, unica vera uscita del calciomercato invernale.



14.55 - Le aquile non perdono da otto partite e hanno tutta l'intenzione di proseguire su questa strada: era il 9 di novembre a Pisa l'ultima volta, seppur dolorosa. Il Pordenone lontano dal campo amico ha vinto solo due volte ma rimane squadra credibile: d'altro canto non si è vicecapolista dopo così tante partite se non si hanno valori. Recupero importante quello di Ciurria, ex aquilotto che agirà da trequartista alle spalle di Strizzolo e Gavazzi. Ventiquattro i tifosi da Pordenone che sperano di tornare a casa senza gol al passivo: sarebbe la prima volta da quando è iniziato il campionato 2019-2020.



PRIMO TEMPO

Non fermarti mai, non fermarti ora. Fin troppo facile il tifosopensiero che dà un'occhiata al calendario, carica e ricarica la classifica, magari pensando di avere già in tasca i tre punti del recupero con la Cremonese. Dal dire bene al fare meglio nel mezzo c'è la solita cronica incertezza della cadetteria, mai come quest'anno combattuta su tutti gli obiettivi e con tutti i club pienamente coinvolti. Difficile insomma fare filotti, difficile vincere contro chiunque ma l'impostazione data al calciomercato da Angelozzi suggerisce che questa rosa, rinforzata con Di Gaudio e Vitale, ha uomini e caratteristiche per rimettersi nella carreggiata più importante, quella dell'alta classifica, Benevento a parte, naturalmente. Un break positivo che può partire dal vecchio "Picco", visto che nel breve volgere i bianchi sfideranno oltre alla Cremonese anche l'Ascoli. E' in Viale Fieschi che Italiano vuole costruire la rimonta vera, quella che porta alle Dolomiti della B. Contro un Pordenone ostico e reattivo fin dal principio su precisa direttiva di Tesser, preoccupato per un paio di infilate sugli esterni: i friulani rimangono la vera grande sorpresa del torneo e il loro modo di stare in campo si nota anche oggi. Ma a parte un paio di interventi di Scuffet ad allontanare spioventi è poca la cronaca succosa.



Pordonone osso duro, tutto difesa e contropiede. E' Ciurria a sprecare l'1-0.

Lo Spezia imposta il giropalla, Ricci ci proverà da fuori all'11' sparando alto mentre il Pordenone controlla tutte le posizioni evitando di porgere le guance all'avversario. Ma non bisognerà attendere molto per il primo sussulto della gara: il Pordenone da il la ad una ripartenza velocissima sulla mancina che manda in porta Ciurria ma il 'fante' apre troppo il il suo diagonale mancino che, forse sfiorato da Scuffet, esce di un nulla. Rischia qualcosa di troppo Burrai quando tocca verso il suo portiere un cross basso e teso di Marchizza, alla prima uscita fuori porta della sua partita. Il Pordenone erige un doppio muro fra centrocampo e difesa, si affida al contropiede e alla velocità dei suoi attaccanti: bravo Gavazzi, servito da Pobega, a tagliare fuori i difensori spezzini con un movimento convergente fermato dalla diagonale difensiva di Ferrer che non ha altra scelta se non mettere giù l'avversario, evitando di concedergli il tiro facile. La punizione successiva calciata dallo specialista Burrai incoccia sul braccio di Ferrer ma per Fornaeu è tutto regolare: l'arto in effetti è e rimane attaccato al corpo.



Altissimo sopra la traversa la volè mancina di Nzola su cross morbido di Gyasi: al 33' è l'attaccante di Troyes a disperarsi per l'occasione mancata. Con un'altra coordinazione avrebbe in vero almeno trovato lo specchio. Ottimo pochi istanti dopo il guizzo di Nzola che riesce a mettersi la palla avanti, obbligando Camporese ad usare le cattive, un po' come era successo prima dall'altra parte: anche per l'ex viola scatta così il cartellino giallo. Il Pordenone gioca un calcio semplice, pochi tocchi concessi nel giro della sfera ma anche diversi giocatori abili a muoversi fra le linee. Le rare volte che i neroverdi vacillano è quando lo Spezia porta pressing sul portatore di palla, Burrai: è questa probabilmente la chiave tattica con cui affrontare la seconda frazione. Ed è anche una questione di gambe, sotto una pioggia più forte che rende la fatica nei movimenti SPEZIA-PORDENONE 0-0



Gara in equilibrio, Nzola spreca. Solo alzando la pressione si può battere il Pordenone.

Altissimo sopra la traversa la volè mancina di Nzola su cross morbido di Gyasi: al 33' è l'attaccante di Troyes a disperarsi per l'occasione mancata. Con un'altra coordinazione avrebbe in vero almeno trovato lo specchio. Ottimo, pochi istanti dopo, il guizzo di Nzola che riesce a mettersi la palla avanti, obbligando Camporese ad usare le cattive, un po' come era successo prima dall'altra parte: anche per l'ex viola scatta così il cartellino giallo. Maggiore, capitano aquilotto nel giorno delle sue 100 presenze in maglia bianca, è il giocatore che meglio interpreta le difficoltà della gara: le sue incursioni sono i momenti in cui gli ospiti faticano di più. Il Pordenone gioca un calcio semplice, che coinvolge molti giocatori e che ha nello stare fra le linee l'elemento più interessante. Non è un caso che i ragazzi di Tesser vadano in difficoltà quando i bianchi portano pressing al portatore di palla, nella fattispecie Burrai: è questa la chiave tattica su cui edificare il secondo tempo. Uno 0-0 in totale equilibrio.