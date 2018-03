L'Autorev fa visita alla vicecapolista

La Spezia - Lo Spezia Volley Autorev parte domani, sabato 10/3, subito dopo pranzo da Santo Stefano Magra per Forlì; dove è attesa alle 17.30 dalla vicecapolista Libertas: per la 19.a giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B2 / Girone E. Si gioca alla palestra del Ginnasio sportivo “Ambrosini” forlivese (arbitrano Riccardo Barabani e Alessandra Pilati). Manca ancora, al di là della “solita” Giulia Del Nero, opposto, il centrale Nicole Gianardi che tuttora non ha smaltito i problemi alla caviglia. Queste infine le altre partite in programma in quella che è la 6.a giornata del girone di ritorno…Calero San Ilario-Bionatura Nottolini Capannori, Fanball Carrarese-Gramsci Pool Reggio E., Idea Bologna-Tirabassi e Vezzali Reggio, Lunezia Volley-Stella Rimini, My Mech Cervia-Clai Imola e Vemac Vignola-Texcart Mondial Carpi.