L' Autorev attende un ambizioso Arbor Reggio Emilia

La Spezia - Spezia Volley Auorev al completo, salvo sorprese in extremis, sabato alle 18 al Palamariotti contro l’ Arbor Interclays Reggio Emilia per la 3.a giornata del campionato nazionale pallavolistico di serie B2 femminile; Girone C. Per la

cronaca arbitrano Vincenzo Carbone e Valeria Ferrarese. Coach Alfonso Pascucci garantisce che le avversarie sono

compagine molto forte e difatti ha richiamato capitan Chiara Leri e compagne alla massima concentrazione, sul prossimo impegno, non appena terminata la scorsa e vittoriosa partita a Gussago, anche se al momento le emiliane hanno in classifica un paio di punti meno delle bianconere. Queste poi le altre gare in programma nel turno nel gruppo: Busa Gossolengo Pc-Nure Piacenza, Ceramsperetta Cusano Mi-Linea Saldatura Bedizzole Bs, Civiemme Campagnola Re-Rubierese Re, Enercom Crema Cr-Stadium Mirandola Mo, Real Brescia-Delta Gorgonzola Mi e Tomolpack Marudo Lo-Volley Gussago Bs.