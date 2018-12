L'Autorev Spezia rivince e conquista la testa della classifica

La Spezia - AUTOREV SPEZIA – AMADEO S. REMO 3 – 0

25 – 16 / 25 – 22 / 25 – 21



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 2, Leri 17, Cento 1, Petacchi 6, Buccelli 12, Tesconi 10, D’ Ambrosio 9, Pilli 1 e Cecchinelli libero; n.e. Franceschini, Gianardi, Leverotti.



GRAFICHE AMADEO SAN REMO: Adamo, Andreis, Bozzano, Guidi, Laura, Gandolfo, Lazzarino, Poggi, Scialanca e Amadio libero. All. Sabrina Maragliano.



ARBITRI: Peccia e Portaccio.



Lo Spezia Volley Autorev travolge, al Palamariotti spezzino, anche l’ Amadeo San Remo e aggancia in testa alla classifica un Acli Santa Sabina battuto molto nettamente a Carcare…rispetto al quale peraltro le bianconere vantano miglior quoziente-punti.

Battistini al palleggio con Leri opposto parzialmente rilevata da Cento, Buccelli e Petacchi al centro con Cecchinelli libero, di banda Tesconi e D’ Ambrosio in parziale alternanza con Pilli.

Risultato che si commenta da solo, benché al termine la “top scorer” Chiara Leri faceva notare come in realtà due set su tre siano stati assai equilibrati, “score” alla mano.

Coach Marco Damiani coglie così col primato i frutti di un ottimo lavoro preceduto da una campagna di rafforzamento estiva azzeccata dalla dirigenza, come prova il rendimento dei principali rinforzi, dal “martello” Marina Tesconi al centrale Raffaella Buccelli passando proprio per quella Chiara Leri che (convertita da centrale in opposto oltre che piuttosto stagionata) era un po’ una scommessa. Bene finora pure chi è arrivato per fare in sostanza la riserva.

Infine ecco appunto la graduatoria, in Serie C ligure femminile, dopo 10 giornate: Autorev La Spezia e Acli Santa Sabina Genova punti 26, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare e Admo Lavagna 24, Volare Arenzano 18, Cffs Cogoleto 17, Tigullio Santa Margherita Ligure e Grafiche Amadeo San Remo e Volley Lunezia 15, Vgp Genova 12, Albenga 11, Maurina Strescino Imperia 3, Virtus Sestri Ponente 2, Gabbiano Andora 1.