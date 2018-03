L' Autorev Spezia riceve le reggiane della Tirabassi e Vezzali

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo con l’eccezione del centrale Nicole Gianardi che per via di una distorsione ne avrà ancora sino a fine mese.

Si gioca sabato 3/3, ore 17.30, contro la Tirabassi e Vezzali Reggio Emila al Palamariotti spezzino per la 18.a giornata del Girone E della Serie B2 nazionale femminile: 5.a del girone di ritorno. Coppia arbitrale tutta al femminile con Letizia Verzoni e Benedetta Gennari.

Da vedere oltretutto se saranno convocabili a integrazione della “panchina” quelle giovani del Pepe Nero, praticamente la seconda squadra del Centro Volley Spezia, impegnate in Serie C.

Queste infine le altre partite del turno in programma; Acli Stella Rimini-Calerno San Ilario, Bonatura Nottolini Capannori-Idea Bologna, Csi Clai Imola-Fanball Carrarese, Gramsci Pool Reggio Emilia-Vemac Vignola, Libertas Forlì-Lunezia Volley e Texcart-Mondial Carpi-My Mech Cervia.